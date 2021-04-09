Тренер Шахтера U-21: Из матча с Мариуполем надо извлечь уроки. С Динамо будет другая игра

Главный тренер "Шахтера" U21 Фернандо Валенте прокомментировал выездную ничью с "Мариуполем" (1:1) .

– Как прокомментируете матч c "Мариуполем"?

– В футболе случается всякое. Когда мы смотрим на соперника и чувствуем, что он недостаточно силен, то вступаем в игру не с лучшим настроем. Пропустили необязательный гол, но от нашего бывшего футболиста, который, безусловно, талантлив. Уже после мы создали достаточно моментов, чтобы победить. Иногда распоряжались мячом не лучшим способом, но соперник тоже был агрессивен. В конце мы могли забить с пенальти, но не удалось. Надо делать выводы и становиться лучше.

– Моменты у ворот "Мариуполя" стали появляться только под конец первого тайма. В чем причина?

– Мы не можем пропускать подобные мячи, но иногда так тоже случается. Бывает сложно сориентироваться в ситуации в ходе матча, принять правильное решение и обыграть соперника. Когда мы выходим недостаточно сконцентрированными и неуверенными, то потом это проявляется на футбольном поле. Этот матч – всего лишь один матч, мы сделали все, чтобы закончить его победой. Повторюсь, надо извлечь уроки и постараться проявить себя лучше в следующих играх.

– Негативный результат может дополнительно мотивировать ребят накануне важнейшей встречи с "Динамо"?

– Да. Но каждый поединок имеет свою историю. Сегодня мы создавали моменты и могли победить. С "Динамо" будет другая игра, другие эмоции, а мы должны быть готовы. Футбол состоит из того, что нужно принять правильное решение в нужный момент. Если ты компетентен в данном аспекте, то соперник уже не так важен. Иногда это трудно донести до футболистов. А вообще, чем сильнее соперник, тем лучше для нашей подготовки и восприятия. Нас ожидает матч с прямым конкурентом, надеюсь, мы сможем найти лучший способ для того, чтобы победить. Главное, играть в свой футбол, а на результат посмотрим в конце.