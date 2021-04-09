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Денисов: Даже несмотря на семь очков отрыва, у Динамо нет никакого спокойствия

Премьер-лига
(1 голосов)

Концовка чемпионата должна быть интересной

Денисов: Даже несмотря на семь очков отрыва, у Динамо нет никакого спокойствия

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов в свете сокращения сезона УПЛ высказался о шансах "Динамо" в чемпионской гонке.

Напомним, что именно киевляне были одним из двух клубов (второй - "Рух"), которые голосовали против такого предложения УАФ и тренерского штаба сборной Украины.

"У "Динамо" никакого спокойствия нет. Даже несмотря на то, что они опережают "Шахтер" на семь очков. У команды есть беспокойство, удержат ли результат или нет. Впереди еще очная встреча, а в последних трех играх "Динамо" сыграет на выезде - против "Ворсклы", "Мариуполя" и "Колоса".

У "Руха" есть еще несыгранный матч против "Львова". До конца чемпионата команды должны сыграть по шесть игр, а "Рух" - еще плюс одну игру. Мы знаем, что "Рух" находится на последней позиции в турнирной таблице, поэтому это сложное время для команды Григория Козловского. Мы вчера с ним общались, он сказал, что за пять недель до конца сезона они должны сыграть семь игр. Для его команды, которая не может брать очки в каждом туре УПЛ, это будет большая нагрузка.

Но у того же "Львова" ситуация еще хуже, у них не один, а два матча в запасе. Им будет очень тяжело, но "Руху" в оставшихся играх не нужно будет играть с командами из первой шестерки. Тем же "Минаю" и "Львову" – придется", - сказал Денисов.

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В статье: ФК Львов Александр Денисов Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
10.04.2021 в 00:05
да всосали ви, розслабтеся
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0
0
миг-25 (киев)
09.04.2021 в 23:30
Ты донецкий предатель и бомжара лучше за своих Хьюзовских негров рассказывай а не суй свой нос в дела украинских клубов Без шапкокрадов разберемся
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2021 в 23:21
Это у вашей будки нету никакого спокойствия: пердаки подгорают да костей поменьше бросают.
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+1
0
Arthas (Севастополь)
09.04.2021 в 23:04
велике навантаження 7 ігор за 5 тижнів ?! нагадайте цьому "експерту" що в Англії грають кожні 3-4 дні!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2021 в 23:22
Так там и игры не чета нашим.
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0
0
Тренерую (Столица)
09.04.2021 в 22:58
Денисов - "ехай на х...й"!!!
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+1
0


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