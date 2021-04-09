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Источник: Шахтер и Динамо могут провести первый в истории киберспортивный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Он состоится накануне противостояния команд на футбольном поле

Источник: Шахтер и Динамо могут провести первый в истории киберспортивный матч

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Новина українською

В субботу, 17 апреля, "Шахтер" в Киеве сыграет с "Динамо" в центральном матче 22-го тура УПЛ.

Как сообщает Sport.ua, существует вероятность, что клубы могут провести между собой первый в истории матч по киберспорту.

Игра должна состояться в преддверии матча основных составов 17 апреля.

В данный момент клубы находятся в финальной стадии переговоров по организации "украинского кибер-классико".

По какой дисциплине будет поединок, состав сторон и формат матча пока не разглашается.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
09.04.2021 в 21:07
А что донецкие Бомжи с киевских мусорников знают что такое киберматчи?
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0
-4
Unselfish (Белая Церковь )
09.04.2021 в 20:47
Пшел нах.., шлю.а...
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-1


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