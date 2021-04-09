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Источник: Шахтер и Динамо могут провести первый в истории киберспортивный матч
Он состоится накануне противостояния команд на футбольном поле
В субботу, 17 апреля, "Шахтер" в Киеве сыграет с "Динамо" в центральном матче 22-го тура
Как сообщает Sport.ua, существует вероятность, что клубы могут провести между собой первый в истории матч по киберспорту.
Игра должна состояться в преддверии матча основных составов 17 апреля.
В данный момент клубы находятся в финальной стадии переговоров по организации "украинского кибер-классико".
По какой дисциплине будет поединок, состав сторон и формат матча пока не разглашается.
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