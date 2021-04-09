Десна - Александрия: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Нас ожидает дуэль претендентов на ееврокубкы! Северяне накануне текущего тура занимают четвертую позицию и отстают на два балла от Зари. Александрия пока в хвосте еврокубковой борьбы, ведь отстает от той же Десны на семь очков и к тому же, уступили в двух последних играх чемпионата. Матч первого круга между оппонентами завершился боевой ничьей 2:2. Как будет на этот раз? Узнаем вместе в нашем стриме!

Комментаторы - Сергей Швец и Георгий Грошев.

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