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Пихаленку вырезали аппендицит. Он пропустит матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Днепра-1 некоторое время вне игры

Пихаленку вырезали аппендицит. Он пропустит матч с Динамо

Новина українською

Полузащитнику "Днепра-1" Александру Пихаленку диагностировали аппендицит.

Игроку сделали операцию, хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь Александру потребуется некоторое время на восстановление.

В любом случае, он пропустит матч против "Динамо" 10 апреля.

Напомним, что в текущем сезоне Пихаленок, права на которого принадлежат "Шахтеру", сделал 3 ассиста в 13 матчах.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
09.04.2021 в 23:55
Некоторое время - это месяц минимум. Так что до конца этого ЧУ на поле Саша не выйдет, к сожалению...
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