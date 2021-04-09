Пихаленку вырезали аппендицит. Он пропустит матч с Динамо

Полузащитнику " Днепра-1 " Александру Пихаленку диагностировали аппендицит.

Игроку сделали операцию, хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь Александру потребуется некоторое время на восстановление.

В любом случае, он пропустит матч против "Динамо" 10 апреля.

Напомним, что в текущем сезоне Пихаленок, права на которого принадлежат "Шахтеру", сделал 3 ассиста в 13 матчах.