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Пихаленку вырезали аппендицит. Он пропустит матч с Динамо
Хавбек Днепра-1 некоторое время вне игры
Полузащитнику "
Игроку сделали операцию, хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь Александру потребуется некоторое время на восстановление.
В любом случае, он пропустит матч против "Динамо" 10 апреля.
Напомним, что в текущем сезоне Пихаленок, права на которого принадлежат "Шахтеру", сделал 3 ассиста в 13 матчах.
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Источник:Трибуна
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Siren05 (Мариуполь)
09.04.2021 в 23:55
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