  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сакив: С пиаром Кухаревича был перебор. Во всем должна быть своя граница
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сакив: С пиаром Кухаревича был перебор. Во всем должна быть своя граница

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард не уехал в Андерлехт, но подписал контракт с Труа

Сакив: С пиаром Кухаревича был перебор. Во всем должна быть своя граница

Новина українською

Защитник "Миная" и экс-игрок "Руха" Тарас Сакив поделился мнением о форварде львовян Николае Кухаревиче, который летом перейдёт в "Труа".

- Почему так сильно распиарили Кухаревича? Он того стоит?

– Ой, честно, то не знаю. Да, он молодой парень, много работает над собой, он знает, чего хочет, но я думаю, что это уже немного перебор был с этим пиаром, с этим всем, это было слишком, всему должна быть какая-то своя граница.

Я не спорю, он хороший футболист, работает над собой, у него большое желание чего-то достичь, где-то выбиться в Европу, у многих молодых игроков нет такого желания, как у него, как бы там ни было, но сейчас он добился своего, подписал контракт с командой, которая идет первой во французской лиге 2 и имеет все шансы, чтобы выйти в вышку.

Я только за, чтобы у него там все сложилось как нельзя лучше, но во всем должна быть своя граница в плане пиара.

- Как считаешь, он сможет сыграть в "Труа"?

- Честно говоря, мне кажется, что бельгийская лига ему бы подошла больше. Там проще заиграть, там много украинцев и там уже понимают, кто мы, что мы из себя представляем.

Ну реально, кто там из укринцев не играет, но все по сути являются основными игроками своих команд, на ведущих ролях. Думаю, что к нему там бы относились также, как-то больше оказывали бы ему предпочтение, потому что они знают и того же Яремчука, Малиновского, какие они хорошие футболисты, понимали бы, что из Кухаревича тоже можно сделать качественного игрока.

Мне кажется, что ему было бы там легче адаптироваться. В плане языка тоже, как бы там не было, там преимущественно английский, а во Франции мне кажется, постоянно французский. Думаю, что его будет труднее выучить, чем английский язык.

Чемпионат Бельгии слабее французского и мне кажется, что ему было бы легче заиграть в Бельгии в свои первые годы карьеры в Европе, чем во Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) ФК Минай Тарас Сакив Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...