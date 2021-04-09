Сакив: С пиаром Кухаревича был перебор. Во всем должна быть своя граница

Защитник "Миная" и экс-игрок " Руха " Тарас Сакив поделился мнением о форварде львовян Николае Кухаревиче, который летом перейдёт в "Труа".

- Почему так сильно распиарили Кухаревича? Он того стоит?

– Ой, честно, то не знаю. Да, он молодой парень, много работает над собой, он знает, чего хочет, но я думаю, что это уже немного перебор был с этим пиаром, с этим всем, это было слишком, всему должна быть какая-то своя граница.

Я не спорю, он хороший футболист, работает над собой, у него большое желание чего-то достичь, где-то выбиться в Европу, у многих молодых игроков нет такого желания, как у него, как бы там ни было, но сейчас он добился своего, подписал контракт с командой, которая идет первой во французской лиге 2 и имеет все шансы, чтобы выйти в вышку.

Я только за, чтобы у него там все сложилось как нельзя лучше, но во всем должна быть своя граница в плане пиара.

- Как считаешь, он сможет сыграть в "Труа"?

- Честно говоря, мне кажется, что бельгийская лига ему бы подошла больше. Там проще заиграть, там много украинцев и там уже понимают, кто мы, что мы из себя представляем.

Ну реально, кто там из укринцев не играет, но все по сути являются основными игроками своих команд, на ведущих ролях. Думаю, что к нему там бы относились также, как-то больше оказывали бы ему предпочтение, потому что они знают и того же Яремчука, Малиновского, какие они хорошие футболисты, понимали бы, что из Кухаревича тоже можно сделать качественного игрока.

Мне кажется, что ему было бы там легче адаптироваться. В плане языка тоже, как бы там не было, там преимущественно английский, а во Франции мне кажется, постоянно французский. Думаю, что его будет труднее выучить, чем английский язык.

Чемпионат Бельгии слабее французского и мне кажется, что ему было бы легче заиграть в Бельгии в свои первые годы карьеры в Европе, чем во Франции.