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21-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций ближайшего тура УПЛ

21-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

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Новина українською

Уже сегодня стартует очередной, 21-й тур УПЛ.

В субботу и воскресенье 14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

10 апреля, суббота

14:00. "Мариуполь" – "Шахтер" – Футбол 2

17:00. "Динамо" – "Днепр-1" – 2:2

19:30. "Десна" – "Александрия" – Футбол 2

11 апреля, воскресенье

14:00. "Заря" – "Ингулец" – УНИАН

14:00. "Ворскла" – "Львов" – Футбол 1

17:00. "Рух" – "Минай" –– Футбол 1

19:30. "Олимпик" – "Колос" – Футбол 1

Также отметим, что матчи "Динамо" – "Днепр-1" и "Заря" – "Ингулец" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Ингулец (Петрово) ФК Минай СК Днепр-1
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