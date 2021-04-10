21-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня стартует очередной, 21-й тур УПЛ .

В субботу и воскресенье 14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

10 апреля, суббота

14:00. "Мариуполь" – "Шахтер" – Футбол 2

17:00. "Динамо" – "Днепр-1" – 2:2

19:30. "Десна" – "Александрия" – Футбол 2

11 апреля, воскресенье

14:00. "Заря" – "Ингулец" – УНИАН

14:00. "Ворскла" – "Львов" – Футбол 1

17:00. "Рух" – "Минай" –– Футбол 1

19:30. "Олимпик" – "Колос" – Футбол 1

Также отметим, что матчи "Динамо" – "Днепр-1" и "Заря" – "Ингулец" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.