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Мариуполь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
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Фото: Шахтер / Автор – неизвестен
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 21-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и донецким "Шахтером".
Вторая команда первенства "едет в гости" к девятому коллективу таблицы. "Горняки" настроены исключительно на положительный результат, потому что только победа позволит банде Каштру продолжить гонку за киевским "Динамо". Тем более, что встреча с командой Луческу – уже через неделю. Сможет ли дать бой "Мариуполь"? Какой настрой у "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 апреля – в 13:55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Рыженко
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