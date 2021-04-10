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Мариуполь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Мариуполь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Фото: Шахтер / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 21-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и донецким "Шахтером".

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Вторая команда первенства "едет в гости" к девятому коллективу таблицы. "Горняки" настроены исключительно на положительный результат, потому что только победа позволит банде Каштру продолжить гонку за киевским "Динамо". Тем более, что встреча с командой Луческу – уже через неделю. Сможет ли дать бой "Мариуполь"? Какой настрой у "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 апреля – в 13:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Мариуполь Трансляция Аудио онлайн стрим
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