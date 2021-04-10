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Денисов: Если Минай вылетит в Первую Лигу, то будущее команды окажется под вопросом

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока команда в "зеленой зоне"

Денисов: Если Минай вылетит в Первую Лигу, то будущее команды окажется под вопросом

Минай/Автор невідомий

Новина українською

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал свою информацию о ходе дел в "Минае":

"Мне сложно сказать, какая ситуация в “Минае". Наложены санкции на собственника и что будет дальше - остается в тумане. Из той информации, которую я успел собрать из неофициальных источников: если “Минай” в борьбе за выживание сохранит свою позицию в УПЛ, клуб точно будет жить и проблем не будет.

Если “Минай” вылетит в Первую Лигу, тогда будут проблемы и будущее команды окажется под вопросом", - сказал Денисов.

Напомним, что на прошлой неделе на владельца "Миная" Валерия Персоляка СНБО наложил санкции, которые предусматривают замораживание его активов.

После 19-ти сыгранных матчей "Минай" занимает в УПЛ предпоследнее, 13 место, опережая аутсайдера "Рух" на два очка.

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В статье: Александр Денисов Минай
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Источник:
Денисов TIME

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