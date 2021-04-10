Денисов: Если Минай вылетит в Первую Лигу, то будущее команды окажется под вопросом

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал свою информацию о ходе дел в "Минае":

"Мне сложно сказать, какая ситуация в “Минае". Наложены санкции на собственника и что будет дальше - остается в тумане. Из той информации, которую я успел собрать из неофициальных источников: если “Минай” в борьбе за выживание сохранит свою позицию в УПЛ, клуб точно будет жить и проблем не будет.

Если “Минай” вылетит в Первую Лигу, тогда будут проблемы и будущее команды окажется под вопросом", - сказал Денисов.