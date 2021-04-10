Коноплянка еще минимум три недели проведет в лазарете

Врач донецкого "Шахтера" Вадим Попов рассказал о состоянии в лазарете команды:

"После небольшого повреждения вернулся Тете, который не играл с" Ворсклой ", он тренировался в общей группе. Вернулись в строй после коронавирусной инфекции Виктор Корниенко и Николай Матвиенко, наконец мы дождались со сборной Грузии Давита Хочолаву. И фактически он один остался с такой нехорошей плеяды игроков, которые переболели. Ему нужно еще два-три дня, и с понедельника он начнет работать со всеми.

В лазарете нашей команды остался только Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной. Он продолжает восстанавливаться, ему еще минимум три недели надо лечиться", - передает слова Попова Шахтер TV.