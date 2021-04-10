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Ворскла - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Львов", украинская Премьер-лига, 11 апреля 2021

Ворскла - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в прошлом туре ничего не сумела показать в игре против "Шахтера" и упустила четвертое место, уступив его "Десне". Если команда Максимова все еще планирует вести борьбу за бронзу, то им нельзя терять очки в воскресенье. Соперник им выпал не самый сильный - ФК "Львов", ведущий борьбу за выживание.

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Однако команде Максимова не стоит недооценивать "сине-золотых". В первом круге Полтава уже обожглась во Львове, проиграв со счетом 0:1. Интересно, что в тот день команда Шумского добыла первую победу в сезоне. Теперь "Ворскла" точно захочет взять реванш.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в воскресенье, 11-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Львов" на UA-Футбол >>

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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