Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Львов", украинская Премьер-лига, 11 апреля 2021
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" в прошлом туре ничего не сумела показать в игре против "Шахтера" и упустила четвертое место, уступив его "Десне". Если команда Максимова все еще планирует вести борьбу за бронзу, то им нельзя терять очки в воскресенье. Соперник им выпал не самый сильный - ФК "Львов", ведущий борьбу за выживание.
Однако команде Максимова не стоит недооценивать "сине-золотых". В первом круге Полтава уже обожглась во Львове, проиграв со счетом 0:1. Интересно, что в тот день команда Шумского добыла первую победу в сезоне. Теперь "Ворскла" точно захочет взять реванш.
Смотрите матч 21-го тура УПЛ в воскресенье, 11-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Львов"
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
- Динамо - Днепр-1: где и когда смотреть матч Чемпионата Украины
- Денисов: Если Минай вылетит в Первую Лигу, то будущее команды окажется под вопросом
- Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО