Динамо - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

В 21-м туре между собой сыграют две лучшие украинские команды 2021-го года - киевское "Динамо" примет "Днепр-1". Оба коллектива еще не проигрывали в этом году, достаточно уверенно сметая всех на своем пути. Несмотря на то, что формальным хозяином будет "Динамо", игра пройдет на стадионе "Днепр-Арена". Причина - в первом круге матч был перенесен в Киев, теперь встреча пройдет в Днепре.

Обе команды подходят к игре с кадровыми потерями. Луческу до сих пор не может рассчитывать на Цыганкова, в то время как по арендному соглашению в составе гостей не выйдут Булеца и Дубинчак. Также перед самой игрой Йовичевич потерял Пихаленка, что только усложнит задачу наставнику. Однако хорватский специалист всегда настраивает свою команду на победу, так что "Днепр-1" точно даст бой столице.

Favbet-лига. 21-й тур

10 апреля. Днепр. "Днепр-Арена"

"Динамо" 17:00 "Днепр-1"