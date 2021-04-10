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Мать Тайсона подтвердила подписание контракта с Интернасьоналем

Премьер-лига
(1 голосов)

Сага приближается к завершению

Мать Тайсона подтвердила подписание контракта с Интернасьоналем

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Мать вингера донецкого "Шахтера" Тайсона подтвердила подписание предварительного контракта сына с бразильским "Интернасьоналем":

"Все хорошо, он переходит. Он уже подписал предварительный контракт. Это будет двухлетнее соглашение до середины 2023-го года", - передает слова мамы футболиста бразильский источник Boa Informação.

Отметим, что недавно аналитический портал Transfermarkt на профиле Тайсона сделал пометку о переходе игрока в "Интернасьональ" после окончания этого сезона. Однако потом этот пункт был удален.

Эта сага настолько долго продолжается, вероятно, из-за финансовых аппетитов игрока, ведь бразильский клуб предлагал меньшую зарплату, чем сейчас Тайсон получает в “Шахтере”.

Напомним, что в 2008-2010-м гг. вингер провел в составе "Интернасьоналя" 91 матч. Интересно, что Тайсону на данный момент не хватает одного поединка для того, чтобы достичь отметки в 300 игр за "Шахтер". Сейчас бразилец исключен из состава основной команды.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьональ
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Источник:
Boa Informação

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Комментарии (2)
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Некр!т (Дзвонимісто)
10.04.2021 в 12:26
Тю..., а французький булька Стітч мого сина ще не підтвердив і дуже здивований, що про Тайсона більше пишуть на УП, ніж про нього. Любіть звірять і пишіть більше про Стічулю, дуже благаю.
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Некр!т (Дзвонимісто)
10.04.2021 в 12:31
А то на УП або Селєзньов, вбо Тайсон, або галімаття Денісова, а про Стітча нічого.
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