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Мать Тайсона подтвердила подписание контракта с Интернасьоналем
Сага приближается к завершению
Шахтар / Автор невідомий
Мать вингера донецкого "Шахтера" Тайсона подтвердила подписание предварительного контракта сына с бразильским "Интернасьоналем":
"Все хорошо, он переходит. Он уже подписал предварительный контракт. Это будет двухлетнее соглашение до середины 2023-го года", - передает слова мамы футболиста бразильский источник Boa Informação.
Отметим, что недавно аналитический портал Transfermarkt на профиле Тайсона
Эта сага настолько долго продолжается, вероятно, из-за финансовых аппетитов игрока, ведь бразильский клуб предлагал меньшую зарплату, чем сейчас Тайсон получает в “Шахтере”.
Напомним, что в 2008-2010-м гг. вингер провел в составе "Интернасьоналя" 91 матч. Интересно, что Тайсону на данный момент не хватает одного поединка для того, чтобы достичь отметки в 300 игр за "Шахтер". Сейчас бразилец исключен из состава основной команды.
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