Мать Тайсона подтвердила подписание контракта с Интернасьоналем

Мать вингера донецкого "Шахтера" Тайсона подтвердила подписание предварительного контракта сына с бразильским "Интернасьоналем":

"Все хорошо, он переходит. Он уже подписал предварительный контракт. Это будет двухлетнее соглашение до середины 2023-го года", - передает слова мамы футболиста бразильский источник Boa Informação.

Отметим, что недавно аналитический портал Transfermarkt на профиле Тайсона сделал пометку о переходе игрока в "Интернасьональ" после окончания этого сезона. Однако потом этот пункт был удален.

Эта сага настолько долго продолжается, вероятно, из-за финансовых аппетитов игрока, ведь бразильский клуб предлагал меньшую зарплату, чем сейчас Тайсон получает в “Шахтере”.

Напомним, что в 2008-2010-м гг. вингер провел в составе "Интернасьоналя" 91 матч. Интересно, что Тайсону на данный момент не хватает одного поединка для того, чтобы достичь отметки в 300 игр за "Шахтер". Сейчас бразилец исключен из состава основной команды.