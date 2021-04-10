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Бартулович: Чуже будет еще добавлять и покажет себя во всей красе
Уверен в своем соотечественников
фото - СК Дніпро-1
Хорватский полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал работу своих соотечественников Игоря Йовичевича и Марио Чуже в "Днепре-1":
"С Игором Йовичевичем я знаком с того времени, когда я играл за “Карпаты”. Он там был тренером в команде U-19. Там мы с ним близко познакомились. Потом мне еще пришлось с ним немножко поработать, мне очень понравилось. Я провел сборы с “Карпатами”, когда он принял команду. Мне очень нравится его видение футбола и его работа. Сейчас его “Днепр-1” во втором круге очень хорошо выступает. Я рад за него.
С Марио Чуже раньше не был знаком, но, когда мы играли с “Днепром-1”, я познакомился с ним. Он очень хороший парень и очень хороший футболист. Это он доказал в недавних играх за днепрян. Я думаю, что он уже адаптировался к нашему чемпионату. Он это доказывает от игры к игре.
Мне кажется, Чуже будет еще прибавлять и покажет себя во всей красе. Марио - хороший футболист и, я думаю, он станет украшением чемпионата Украины. Хочется, чтобы побольше таких хороших футболистов из Хорватии приезжало в Украину. Это было бы очень хорошо для чемпионата Украины!" - сказал Бартулович.
Напомним, что Чуже стал игроком "Днепра-1" в феврале на правах полугодичной аренды из загребского "Динамо". В составе своего нового клуба он провел семь игр, в которых отметился четырьмя голами - дубли в ворота "Десны" и "Львова".
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