Только Марлоса нет. Шахтер объявил состав на дерби против Мариуполя

В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" сыграет с "Шахтером" на НСК "Олимпийский". Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано - Майкон, Степаненко (К) - Тете, Патрик, Соломон - Мораес.

⚒ Состав «Шахтера» на матч с «Мариуполем». ????



Следите за игрой #МариупольШахтер в матч-центре: https://t.co/ktyhCCctuY.



Прямая трансляция – на канале «Футбол 2». pic.twitter.com/TCwUbPGz5z — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 10, 2021

Отметим, что Марлос в заявку на игру не попал из-за перебора желтых карточек. Матвиенко только восстановился от повреждения, и начнет эту встречу на скамейке запасных.