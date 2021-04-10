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Только Марлоса нет. Шахтер объявил состав на дерби против Мариуполя

Премьер-лига
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Только Марлоса нет. Шахтер объявил состав на дерби против Мариуполя

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" сыграет с "Шахтером" на НСК "Олимпийский". Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано - Майкон, Степаненко (К) - Тете, Патрик, Соломон - Мораес.

Отметим, что Марлос в заявку на игру не попал из-за перебора желтых карточек. Матвиенко только восстановился от повреждения, и начнет эту встречу на скамейке запасных.

Стартовый свисток в донецком дерби в Киеве прозвучит в 14:00. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Мариуполь
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