Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер

Вингер "Шахтера" Тайсон больше не сыграет за команду. Об этом в эфире Футбол 1/2/3 сообщил журналист Виктор Соколов.

Дончане уже не ведут переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с Тайсоном.

Игрок до сих пор не объяснил, почему он ведет себя таким образом. Футболист точно покинет клуб и больше не выйдет в оранжево-черной футболке.

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Также отмечается, что бразилец нашел причину не ехать на выездной матч дубля "горняков" против сверстников из "Мариуполя" в Донецкую область.

У "Шахтера" до конца сезона кроме игры с "Мариуполем" осталось еще пять встреч. Ранее сообщалось, что мать Тайсона подтвердила подписание контракта с "Интернасьоналем".

Бразилец провел в "Шахтере" восемь с половиной сезонов, перейдя зимой 2013-го года с "Металлиста" за 15,24 млн евро. За это время он завоевал с командой 15 трофеев, однажды став игроком года в Украине. Тайсону не хватило всего одного матча, для того чтобы достичь отметки в 300 сыгранных поединков в футболке "горняков". Сейчас с 299-ю играми в активе он занимает пятое место в истории команды среди рекордсменов по проведенным встречам.