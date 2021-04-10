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Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер

Премьер-лига
(3 голосов)

Восемь лет истории подошли к концу

Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон больше не сыграет за команду. Об этом в эфире Футбол 1/2/3 сообщил журналист Виктор Соколов.

Дончане уже не ведут переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с Тайсоном.

Игрок до сих пор не объяснил, почему он ведет себя таким образом. Футболист точно покинет клуб и больше не выйдет в оранжево-черной футболке.

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Также отмечается, что бразилец нашел причину не ехать на выездной матч дубля "горняков" против сверстников из "Мариуполя" в Донецкую область.

У "Шахтера" до конца сезона кроме игры с "Мариуполем" осталось еще пять встреч. Ранее сообщалось, что мать Тайсона подтвердила подписание контракта с "Интернасьоналем".

Бразилец провел в "Шахтере" восемь с половиной сезонов, перейдя зимой 2013-го года с "Металлиста" за 15,24 млн евро. За это время он завоевал с командой 15 трофеев, однажды став игроком года в Украине. Тайсону не хватило всего одного матча, для того чтобы достичь отметки в 300 сыгранных поединков в футболке "горняков". Сейчас с 299-ю играми в активе он занимает пятое место в истории команды среди рекордсменов по проведенным встречам.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Тур Online

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
10.04.2021 в 15:23
Вместо того чтобы доиграть сезон, решил его досидеть (в туалете). Хорошо бы за такое поведение и отношение к клубу наказать его финансово как можно больнее.
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kalan-86 (Анкара)
10.04.2021 в 15:02
Подошли к концу пара последних лет мучений. Нужно были его продавать куда-то ещё тогда , когда он постить начал свои нюни в инсте. Видно же было, что уже толку с него не будет. В последних матчах он вообще явно сливался, чем немало навредил команде.
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