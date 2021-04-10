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Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер
Восемь лет истории подошли к концу
Вингер "Шахтера" Тайсон больше не сыграет за команду. Об этом в эфире Футбол 1/2/3 сообщил журналист Виктор Соколов.
Дончане уже не ведут переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с Тайсоном.
Игрок до сих пор не объяснил, почему он ведет себя таким образом. Футболист точно покинет клуб и больше не выйдет в оранжево-черной футболке.
Также отмечается, что бразилец нашел причину не ехать на выездной матч дубля "горняков" против сверстников из "Мариуполя" в Донецкую область.
У "Шахтера" до конца сезона кроме игры с "Мариуполем" осталось еще пять встреч. Ранее сообщалось, что
Бразилец провел в "Шахтере" восемь с половиной сезонов, перейдя зимой 2013-го года с "Металлиста" за 15,24 млн евро. За это время он завоевал с командой 15 трофеев, однажды став игроком года в Украине. Тайсону не хватило всего одного матча, для того чтобы достичь отметки в 300 сыгранных поединков в футболке "горняков". Сейчас с 299-ю играми в активе он занимает пятое место в истории команды среди рекордсменов по проведенным встречам.
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