Караваев об игроках Днепра-1: Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал подготовку команды к матчу против "Днепра-1":

"Просматриваем уже матчи “Днепра-1”, да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Это сильная и крепкая команда. Видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними.

Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. У них хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину. Впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают", - сказал Караваев.