  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Караваев об игроках Днепра-1: Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев об игроках Днепра-1: Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенный настрой

Караваев об игроках Днепра-1: Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне

Олександр Приходько

Новина українською

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал подготовку команды к матчу против "Днепра-1":

"Просматриваем уже матчи “Днепра-1”, да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Это сильная и крепкая команда. Видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними.

Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. У них хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину. Впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают", - сказал Караваев.

Поединок между "Динамо" и "Днепр-1" начнется сегодня в 17:00 на "Днепр-Арене". Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...