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Караваев об игроках Днепра-1: Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне
Уверенный настрой
Олександр Приходько
Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал подготовку команды к матчу против "Днепра-1":
"Просматриваем уже матчи “Днепра-1”, да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Это сильная и крепкая команда. Видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними.
Они тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. У них хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину. Впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают", - сказал Караваев.
Поединок между "Динамо" и "Днепр-1" начнется сегодня в 17:00 на "Днепр-Арене". Текстовую трансляцию матча можно посмотреть
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