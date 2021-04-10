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Составы на матч Динамо - Днепр-1. Тымчик в старте, Алибеков - в запасе
Киевляне и днепряне назвали стартовые составы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" дома сыграет против "Днепра-1". Начало встречи - 17:00.
Мирча Луческу и Игор Йовичевич обьявили стартовые составы своих команд на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Караваев, Буяльский, Беседин.
Запасные: Бойко, Моргун, Сидклей, Алибеков, Шепелев, Леднев, Гармаш, Родригеш, Супряга.
"Днепр-1": Юрчук, Сваток, Логинов, Дуглас, Тейлор, Ди Франко, Игнатенко, Цуриков, Чуже, Когут, Довбик.
Запасные: Сарнавский, Батагов, Сафронов, Ярмолюк, Назаренко, Гонсалвез, Билл, Хобленко.
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