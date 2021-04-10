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Составы на матч Динамо - Днепр-1. Тымчик в старте, Алибеков - в запасе

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне и днепряне назвали стартовые составы

Составы на матч Динамо - Днепр-1. Тымчик в старте, Алибеков - в запасе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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В матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" дома сыграет против "Днепра-1". Начало встречи - 17:00.

Мирча Луческу и Игор Йовичевич обьявили стартовые составы своих команд на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Караваев, Буяльский, Беседин.

Запасные: Бойко, Моргун, Сидклей, Алибеков, Шепелев, Леднев, Гармаш, Родригеш, Супряга.

"Днепр-1": Юрчук, Сваток, Логинов, Дуглас, Тейлор, Ди Франко, Игнатенко, Цуриков, Чуже, Когут, Довбик.

Запасные: Сарнавский, Батагов, Сафронов, Ярмолюк, Назаренко, Гонсалвез, Билл, Хобленко.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.04.2021 в 16:27
Будет заруба. И забитые мячи.
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