ФК Мариуполь - Шахтер 0:3. Обзор матча и видео голов

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Мариуполь". Дублем в футболке "горняков" отметился форвард Жуниор Мораес - для нападающего эти голы стали 101-м и 102-м в рамках УПЛ . Забитый мяч на свой счет в составе гостей также записал вингер Манор Соломон.

ФК Мариуполь - Шахтер 0:3

Голы: Жуниор Мораес 35, Манор Соломон 37, Жуниор Мораес 78 (пен.)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Кирилл Меличенко, Никита Петерман, Даниил Сагуткин, Мирослав Трофимюк (Родион Плакса 54), Иван Кошкош (Игорь Тищенко 74), Илья Ухань (Павел Шушко 74), Эльдар Кулиев, Петр Стасюк

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 46), Жуниор Мораес, Тете (Фернандо дос Сантос Педро 76), Манор Соломон (Михаил Мудрик 70), Алан Патрик (Дентиньо 76), Майкон де Андраде (Георгий Судаков 46), Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь

Предупреждения: Эльдар Кулиев 5 - Валерий Бондарь 61