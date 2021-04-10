Проблемное дерби для арбитра. Абдула допустил две грубые ошибки в матче Мариуполь - Шахтер

Матч "Мариуполь" - "Шахтер" прогнозируемо завершился крупной победой фаворита, но неожиданно игра принесла проблемы для одного из самых опытных украинских рефери Анатолия Абдулы. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Такой опытный арбитр, каковым является Анатолий Абдула, не должен допускать таких ошибок. Но преградой для качественной работы стала психология. В этом матче встречались две разные по классу команды, и результат был прогнозируемый. Однако с Абдулой это сыграло злую шутку, ведь он правильно не разобрался в моментах, которые требовали концентрации внимания, - говорит Мирослав Иванович.

- Там, где не было оснований для одиннадцатиметрового удара, Абдула его назначил, а то нарушение, которое заслуживало наказания в виде пенальти, арбитр не зафиксировал.

- На 77-й минуте Абдула назначил одиннадцатиметровый в ворота "Мариуполя", хотя со стороны Додо была атака вратаря. То есть, это фол в пользу "Мариуполя". Да и пробитие одиннадцатиметрового было с явным нарушением правил, ведь игроки обеих команд до удара вбежали в штрафную площадь. А арбитр это проигнорировал. А уже на 83-й минуте быстрая атака "Шахтера" завершилась выходом Фернандо на ударную позицию с левого края, соперник бросился под удар и остановил полет мяча рукой. Абдула находился рядом, видел ситуацию, но не акцентировал внимание. Хотя нужно было назначить одиннадцатиметровый удар.

В итоге, за простую игру получает негативную оценку. Это пример расхлябанности и безответственности. Видно, что даже на таких матчах система помощи видеоарбитрам себя бы оправдала, - сказал Мирослав Иванович.

Добавим, что в рамках 21-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Мариуполь" со счетом 3:0.