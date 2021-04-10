Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук пропустит матч с Шахтером из-за перебора желтых
Капитан "бело-синих" не сыграет против "горняков"
В матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" играет на выезде против "Днепра-1".
Капитан столичной команды Сергей Сидорчук получил желтую карточку на 40-й минуте встречи. Таким образом, 29-летний лидер полузащиты динамовцев пропустит поединок следующего тура против донецкого "Шахтера" по причине перебора карточек - четыре предупреждения.
Под угрозой дисквалификации в составе команды Мирчи Луческу также находятся Илья Забарный, Карлос де Пена и Жерсон Родригес (по 3 предупреждения).
В текущей кампании УПЛ Сидорчук принял участие в 18 матча, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Манор Соломон подбирается к лидерам. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер
- Лиссабонский Спортинг подписал украинца Криштиану
- Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году