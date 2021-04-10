Сидорчук пропустит матч с Шахтером из-за перебора желтых

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" играет на выезде против "Днепра-1".

Капитан столичной команды Сергей Сидорчук получил желтую карточку на 40-й минуте встречи. Таким образом, 29-летний лидер полузащиты динамовцев пропустит поединок следующего тура против донецкого "Шахтера" по причине перебора карточек - четыре предупреждения.

Под угрозой дисквалификации в составе команды Мирчи Луческу также находятся Илья Забарный, Карлос де Пена и Жерсон Родригес (по 3 предупреждения).

В текущей кампании УПЛ Сидорчук принял участие в 18 матча, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.