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Сидорчук пропустит матч с Шахтером из-за перебора желтых

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "бело-синих" не сыграет против "горняков"

Сидорчук пропустит матч с Шахтером из-за перебора желтых

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" играет на выезде против "Днепра-1".

Капитан столичной команды Сергей Сидорчук получил желтую карточку на 40-й минуте встречи. Таким образом, 29-летний лидер полузащиты динамовцев пропустит поединок следующего тура против донецкого "Шахтера" по причине перебора карточек - четыре предупреждения.

Под угрозой дисквалификации в составе команды Мирчи Луческу также находятся Илья Забарный, Карлос де Пена и Жерсон Родригес (по 3 предупреждения).

В текущей кампании УПЛ Сидорчук принял участие в 18 матча, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (9)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.04.2021 в 18:59
Велика радість у дітей підземелля: Сидорчук не буде грати в наступному матчі. А Сидорчук саме зараз набув найкращої форми, тому саме він був головною мішенню для зняття з матчу з Шахарем.
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+3
0
Unselfish (Белая Церковь )
10.04.2021 в 18:41
Сегодня реф был заряжен раздавать карточки направо и налево...
Ответить
+3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.04.2021 в 18:58
Только Родригесу не показал за явную симуляцию.
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+1
-2
Unselfish (Белая Церковь )
10.04.2021 в 19:03
50/50. По ногам ему такие влупили, хотя завалился раньше...
0
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.04.2021 в 18:35
Как неожиданно У этого дровосека в карьере вообще были матч без карточек?
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+3
-3
Joyce (Donetsk)
10.04.2021 в 18:19
Дожились! Я уже рад тому, что Сидорчук не будет играть в матче с ШД. Куда мы катимся?!
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+2
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.04.2021 в 18:26
Для Динамо это плюс.кастолома не будет
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+1
-5
avatar
simargl (Чернигов)
10.04.2021 в 18:00
С такой игрой в кость весь первый тайм он еще долго продержался))) .. время есть и на красную может наиграть во втором тайме ...
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+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
10.04.2021 в 18:35
Но дубовый Довбык его опередил... ))))
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+3
-1


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