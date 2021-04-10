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Остап Маркевич: Для таких серьезных матчей нужны опыт и квалификация
Наставник не критикует свою команду
фото - УПЛ
Тренер "Мариуполя" рассказал о своих впечатлениях после матча с Шахтером:
"30–35 минут мы выдержали. Наши центральные защитники, в принципе, являются игроками основного состава, и они неплохо действовали. Но чтобы удачно обороняться, нужна была хорошая линия полузащиты. Однако я ни единым плохим словом не хочу в чем-то обвинить молодых ребят, которые работали, старались. Для таких серьезных матчей, насыщенной и цельной игры, которую демонстрирует соперник, нужны опыт и квалификация", - сказал Маркевич.
В текущем сезоне Украинской Премьер-Лиги в ФК "Мариуполь" 5 побед, 6 ничьих и 10 поражений. На данный момент команда занимает 9-е место в таблице, имея в активе 21 очко.
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