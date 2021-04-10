Остап Маркевич: Для таких серьезных матчей нужны опыт и квалификация

Тренер "Мариуполя" рассказал о своих впечатлениях после матча с Шахтером:

"30–35 минут мы выдержали. Наши центральные защитники, в принципе, являются игроками основного состава, и они неплохо действовали. Но чтобы удачно обороняться, нужна была хорошая линия полузащиты. Однако я ни единым плохим словом не хочу в чем-то обвинить молодых ребят, которые работали, старались. Для таких серьезных матчей, насыщенной и цельной игры, которую демонстрирует соперник, нужны опыт и квалификация", - сказал Маркевич.

В текущем сезоне Украинской Премьер-Лиги в ФК "Мариуполь" 5 побед, 6 ничьих и 10 поражений. На данный момент команда занимает 9-е место в таблице, имея в активе 21 очко.