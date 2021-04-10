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Миколенко забил свой первый гол в сезоне у ворота Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник "Динамо" показал своё мастерство

Миколенко забил свой первый гол в сезоне у ворота Днепра-1

Новина українською

Виталий Миколенко забил мяч в ворота Юрчука на 58-й минуте. Де Пена подал угловой, а Миколенко вбежал в штрафную и в одно касание низом послал мяч в нижний угол.

Этот гол стал первым для игрока "Динамо" в Украинской Премьер-Лиге сезона 2020/21. До этого в активе защитника было три голевые пасы, по данным Transfermarkt.

Игрок показал, что чувствует себя на поле очень уверенно даже после ошибки в игре за сборную Украины в матче с Финляндией.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко Днепр-1
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