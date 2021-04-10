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Каштру: Руководство вместе с Ахметовым решает вопросы по Тайсону
Наставник "горняков" подвел итоги победы над "моряками"
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал
– Как команда отпраздновала 100 голов Мораеса?
– Мы прекрасно понимаем, что нападающий живет теми голами, которые забивает. Игроки всегда довольны какими-то индивидуальными заслугами партнеров. Мы всегда удовлетворены такими значимыми цифрами как для футболиста, так и для команды.
– Каково ваше мнение об окончании чемпионата на неделю раньше?
– Мы выполняем указания Премьер-лиги. Если она принимает решение, что нужно закончить чемпионат на неделю раньше, мы должны этому следовать.
– Перед матчем на телеканале "Футбол" было сообщение о том, что Тайсон больше не сыграет за "Шахтер" и покинет клуб. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
– Нет никаких комментариев, чтобы их давать. Это определенная ситуация, которая сейчас обсуждается администрацией клуба. Руководство решает вопросы такого плана вместе с главой клуба – президентом. Поэтому все решения, которые будут приняты в отношении этой темы, для клуба к лучшему.
– Витао второй матч подряд остается вне состава. Что ему нужно сделать, над чем работать, чтобы стать лидером "Шахтера"?
– Нам не дают выпускать 12, 13 или 14 игроков. Сегодня пару центральных защитников составили Кривцов и Бондарь. Как и вся команда, они показали себя хорошо. Поздравляю всех, кто работал в течение недели над подготовкой к игре, и всех тех, кто добился этой победы.
– Следующий поединок – с "Динамо". Как будете готовиться к нему?
– Рассматриваем любой следующий матч как отличную возможность победить. Это касается абсолютно всех соперников. Нам нужно заработать еще три очка. Готовиться будем так же, как и всегда: дисциплинированно, с настроем и полной самоотдачей, зная, что нам нужны очки.
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