Каштру: Руководство вместе с Ахметовым решает вопросы по Тайсону

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Мариуполем" в матче 21-го УПЛ.

– Как команда отпраздновала 100 голов Мораеса?

– Мы прекрасно понимаем, что нападающий живет теми голами, которые забивает. Игроки всегда довольны какими-то индивидуальными заслугами партнеров. Мы всегда удовлетворены такими значимыми цифрами как для футболиста, так и для команды.

– Каково ваше мнение об окончании чемпионата на неделю раньше?

– Мы выполняем указания Премьер-лиги. Если она принимает решение, что нужно закончить чемпионат на неделю раньше, мы должны этому следовать.

– Перед матчем на телеканале "Футбол" было сообщение о том, что Тайсон больше не сыграет за "Шахтер" и покинет клуб. Можете ли вы подтвердить эту информацию?

– Нет никаких комментариев, чтобы их давать. Это определенная ситуация, которая сейчас обсуждается администрацией клуба. Руководство решает вопросы такого плана вместе с главой клуба – президентом. Поэтому все решения, которые будут приняты в отношении этой темы, для клуба к лучшему.

– Витао второй матч подряд остается вне состава. Что ему нужно сделать, над чем работать, чтобы стать лидером "Шахтера"?

– Нам не дают выпускать 12, 13 или 14 игроков. Сегодня пару центральных защитников составили Кривцов и Бондарь. Как и вся команда, они показали себя хорошо. Поздравляю всех, кто работал в течение недели над подготовкой к игре, и всех тех, кто добился этой победы.

– Следующий поединок – с "Динамо". Как будете готовиться к нему?

– Рассматриваем любой следующий матч как отличную возможность победить. Это касается абсолютно всех соперников. Нам нужно заработать еще три очка. Готовиться будем так же, как и всегда: дисциплинированно, с настроем и полной самоотдачей, зная, что нам нужны очки.