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Динамо сохранило отрыв от Шахтера перед очной встречей
Киевский клуб имеет превосходство
Фото: ФК Динамо
Сегодня "Динамо" и "Шахтер" сыграли свои матчи в рамках 21-го тура Украинской Премьер-Лиги. "Шахтер" обыграл "Мариуполь" Остапа Маркевича со счетом 3:0, а "Динамо" в свою очередь одержало победу над "Днепром-1" Игоря Йовичевича (2:0).
Уже на следующих выходных донецкий и киевский клубы встретятся в матче 22-го тура УПЛ. Поединок пройдет в Киеве. Команда Луческу имеет превосходство в 7 очков перед личной встречей.
Перед матчем с "горняками" киевляне получили значительную потерю: из-за переборка желтых карточек с "Шахтером" не сыграет Сергей Сидорчук
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