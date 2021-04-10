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Рух - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Лобовой матч аутсайдеров
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
Для обеих команд текущий сезон дебютный в украинской Премьер-лиге, и результаты пока не дают возможности сделать вывод, кому из них лучше удаётся чемпионат. Больше аргументов в пользу одного из клубов мы получим в воскресенье, когда состоится очная дуэль коллективов.
В "Рухе" продолжают доверять тренерскому штабу во главе с Иваном Федыком. Однако на данный момент львовяне замыкают таблицу лиги. На два очка "жёлто-чёрные" отстают от "Львова" и как раз "Миная". Закарпатцы нынешней весной уже успели сменить тренерский штаб, пригласив вместо Василия Кобина Николая Цымбала.
КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ МАТЧ РУХ - МИНАЙ
"Рух" после паузы возвращается на "Арену Львов" - домашний стадион первой команды в текущем сезоне. Матч традиционно пройдёт без зрителей из-за карантинных ограничений. Команды выйдут на поле в воскресенье, 11 апреля, в 17:00.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН МАТЧ РУХ - МИНАЙ
Поединок в прямом эфире на ТВ покажет канал "Футбол1" - найти его можно в сетях кабельных операторов или на спутнике.
В интернете трансляцию канала "Футбол1" смотрите на сайтах ОТТ-сервисов: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие. Заметим, что все эти платформы работают по подписке.
Если у вас не будет возможности увидеть матч, вы можете следить за ходом встречи в
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