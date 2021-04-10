Рух - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Для обеих команд текущий сезон дебютный в украинской Премьер-лиге, и результаты пока не дают возможности сделать вывод, кому из них лучше удаётся чемпионат. Больше аргументов в пользу одного из клубов мы получим в воскресенье, когда состоится очная дуэль коллективов.

В "Рухе" продолжают доверять тренерскому штабу во главе с Иваном Федыком. Однако на данный момент львовяне замыкают таблицу лиги. На два очка "жёлто-чёрные" отстают от "Львова" и как раз "Миная". Закарпатцы нынешней весной уже успели сменить тренерский штаб, пригласив вместо Василия Кобина Николая Цымбала.

КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ МАТЧ РУХ - МИНАЙ

"Рух" после паузы возвращается на "Арену Львов" - домашний стадион первой команды в текущем сезоне. Матч традиционно пройдёт без зрителей из-за карантинных ограничений. Команды выйдут на поле в воскресенье, 11 апреля, в 17:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН МАТЧ РУХ - МИНАЙ

Поединок в прямом эфире на ТВ покажет канал "Футбол1" - найти его можно в сетях кабельных операторов или на спутнике.

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