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Миколенко: Завтра будем уже готовы к Шахтеру. Сегодня еще порадуемся

Премьер-лига
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Защитник "бело-синих" подвел итоги выездной победы

Миколенко: Завтра будем уже готовы к Шахтеру. Сегодня еще порадуемся

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 21-го тура УПЛ.

– Эмоции положительные. Немного напряжение снялось, удалось забить. Потом еще красная карточка была, чуть полегче стало к концу матча.

– С чем можете связать, что "Динамо" больше забивает во втором тайме?

– Не знаю, в каких таймах больше забиваем. Во первом тайме соперник, может, чуть посвежее, успевает перестраиваться. А во втором тайме немного полегче вскрывать оборону, поэтому больше мячей.

– Насколько важная эта победа в контексте борьбы за чемпионство?

– Перед "Днепром-1" не смотрели, что дальше матч против "Шахтера". "Днепр-1" – очень сильная команда. Особенно после нового года. В осенней части им не везло, а весной у них не было поражений. Мы смотрели только на "Днепр-1".

– Морально готовы уже к "Шахтеру"?

– Думаю, завтра будем уже готовы. Сегодня еще порадуемся, – рассказал Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Виталий Миколенко
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Источник:
Профутбол

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