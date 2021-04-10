Миколенко: Завтра будем уже готовы к Шахтеру. Сегодня еще порадуемся

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 21-го тура УПЛ.

– Эмоции положительные. Немного напряжение снялось, удалось забить. Потом еще красная карточка была, чуть полегче стало к концу матча.

– С чем можете связать, что "Динамо" больше забивает во втором тайме?

– Не знаю, в каких таймах больше забиваем. Во первом тайме соперник, может, чуть посвежее, успевает перестраиваться. А во втором тайме немного полегче вскрывать оборону, поэтому больше мячей.

– Насколько важная эта победа в контексте борьбы за чемпионство?

– Перед "Днепром-1" не смотрели, что дальше матч против "Шахтера". "Днепр-1" – очень сильная команда. Особенно после нового года. В осенней части им не везло, а весной у них не было поражений. Мы смотрели только на "Днепр-1".

– Морально готовы уже к "Шахтеру"?

– Думаю, завтра будем уже готовы. Сегодня еще порадуемся, – рассказал Миколенко.