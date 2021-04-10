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Миколенко: Завтра будем уже готовы к Шахтеру. Сегодня еще порадуемся
Защитник "бело-синих" подвел итоги выездной победы
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал
– Эмоции положительные. Немного напряжение снялось, удалось забить. Потом еще красная карточка была, чуть полегче стало к концу матча.
– С чем можете связать, что "Динамо" больше забивает во втором тайме?
– Не знаю, в каких таймах больше забиваем. Во первом тайме соперник, может, чуть посвежее, успевает перестраиваться. А во втором тайме немного полегче вскрывать оборону, поэтому больше мячей.
– Насколько важная эта победа в контексте борьбы за чемпионство?
– Перед "Днепром-1" не смотрели, что дальше матч против "Шахтера". "Днепр-1" – очень сильная команда. Особенно после нового года. В осенней части им не везло, а весной у них не было поражений. Мы смотрели только на "Днепр-1".
– Морально готовы уже к "Шахтеру"?
– Думаю, завтра будем уже готовы. Сегодня еще порадуемся, – рассказал Миколенко.
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