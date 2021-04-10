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Мирча Луческу: Я был возмущен желтой Сидорчуку. Судья слишком легко ее показал

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги выездной победы

Мирча Луческу: Я был возмущен желтой Сидорчуку. Судья слишком легко ее показал

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 21-го тура УПЛ.

- Насколько легко далась команде эта победа?

- Сложная игра против организованного соперника, который очень хорошо перекрывал свободные зоны и закрывал наших игроков. Нам было сложно играть. "Днепр-1" выглядит очень хорошо, у них была серия из пяти побед и двух ничьих. Эта команда обыграла "Десну" и "Ворсклу", что говорит о потенциале и силе днепрян. Мы знали, что нам будет очень сложно. Тем более, что сейчас проводим много игр на выезде. Во втором тайме мы сыграли получше, использовали свои сильные стороны и заслуженно победили, потому что контролировали ход игры.

- Сегодня было много эмоций по поводу судейских решений. Что вас не устраивало в арбитраже?

- Я был возмущен желтой карточке Сидорчуку. Судья слишком легко ее показал, хотя это был мелкий фол в центре поля, первый и последний у Сергея. Теперь он пропустит следующую игру с "Шахтером", а это наш капитан и очень важный игрок. Судье нужно было трактовать этот момент немного иначе и не показывать желтую карточку. Мы знаем, что хозяева были недовольны удалением Довбика, но посмотрите на Забарного – у него сломан нос, он весь в крови. Непонятно, как он отойдет и как будет готовиться к следующим играм. Нос искривлен и, возможно, ему понадобится операция.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.04.2021 в 20:34
Кипит наш разум возмущенный...
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