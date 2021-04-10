Как Роналду когда-то. Имереков пяткой сравнял счет в игре с Александрией. ВИДЕО

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Десна" принимает "Александрию".

Первый гол в матче на 29-й минуте забили подопечные Владимира Шарана, благодаря голу Ковальца. Спустя 5 минут черниговчане сравняли счет - защитник хозяев Максим Имереков подхватил мяч в суматохе и красиво пяткой направил мяч в ворота "Александрии".

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Имереков принял участие в 14 матчах.

Видео гола Имерекова