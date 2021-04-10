  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Как Роналду когда-то. Имереков пяткой сравнял счет в игре с Александрией. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Роналду когда-то. Имереков пяткой сравнял счет в игре с Александрией. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник "Десны" красиво установил паритет на табло

Как Роналду когда-то. Имереков пяткой сравнял счет в игре с Александрией. ВИДЕО

ФК "Десна" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Десна" принимает "Александрию".

Первый гол в матче на 29-й минуте забили подопечные Владимира Шарана, благодаря голу Ковальца. Спустя 5 минут черниговчане сравняли счет - защитник хозяев Максим Имереков подхватил мяч в суматохе и красиво пяткой направил мяч в ворота "Александрии".

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Имереков принял участие в 14 матчах.

Видео гола Имерекова

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия Максим Имереков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...