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Йовичевич: Ребята боролись до конца, молодцы

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер команды из Днепра поделился своими впечатлениями после матча с "Динамо"

Йовичевич: Ребята боролись до конца, молодцы

Фото: Днепр-1

Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Днепр-1". Свое мнение после игры выразил Игор Йовичевич:

"Играли против, вероятно, будущего чемпиона. Нужно отдать им должное. У нас были еще кадровые потери, в том числе арендованные у киевлян игроки. Еще были травмированные. Но ребята боролись до конца, молодцы. У «Динамо» была инициатива, но не было огромного количества моментов. Одна грубая наша ошибка на стандарте все решила.

Вопрос концентрации, матч закрыт был. Пропустили гол, потом удаление. Нельзя такие грубые ошибки допускать с почти чемпионом.

Удаление Довбика? Ему в каждом матче свистят по 4-5 раз, я не видел, чтобы другим игрокам так свистели. Он габаритный, конечно, но не могу понять этого", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Динамо (Киев) Днепр-1
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
10.04.2021 в 20:46
Навчи Довбика не розмахувати крилами.
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Американец 2000
10.04.2021 в 20:36
Клоун (((((
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