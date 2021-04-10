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Йовичевич: Ребята боролись до конца, молодцы
Тренер команды из Днепра поделился своими впечатлениями после матча с "Динамо"
Фото: Днепр-1
В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Днепр-1". Свое мнение после игры выразил Игор Йовичевич:
"Играли против, вероятно, будущего чемпиона. Нужно отдать им должное. У нас были еще кадровые потери, в том числе арендованные у киевлян игроки. Еще были травмированные. Но ребята боролись до конца, молодцы. У «Динамо» была инициатива, но не было огромного количества моментов. Одна грубая наша ошибка на стандарте все решила.
Вопрос концентрации, матч закрыт был. Пропустили гол, потом удаление. Нельзя такие грубые ошибки допускать с почти чемпионом.
Удаление Довбика? Ему в каждом матче свистят по 4-5 раз, я не видел, чтобы другим игрокам так свистели. Он габаритный, конечно, но не могу понять этого", - сказал Йовичевич.
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