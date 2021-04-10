Олимпик - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкий "Олимпик" проиграл все семь матчей в 2021-м году. Ни приход Калитвинцева, ни пополнение тренерского штаба "опытным" Яя Туре пока что не особо помогают команде. Однако стоит признать, что в последнем матче против "Десны" дончане не выглядели обреченно. Вполне вероятно, они на правильном пути.

Подобного не скажешь о "Колосе". После двух побед подряд, коллектив Костышина оступился в матче против "Миная", сыграв вничью 0:0. Если Ковалевка планирует возвращаться в еврокубки, то им нужно побеждать в воскресенье. Причем обязательно.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в воскресенье, 11-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Олимпик" - "Колос" будет доступна на платформе Oll.tv.