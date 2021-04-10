Десна - ФК Александрия 4:1. Обзор матча и видео голов

В матче 21-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на своем поле разгромила "Александрию" со счетом 4:1. Счет в матче открыли подопечные Владимира Шарана, благодаря голу Ковальца. Но команда Александра Рябоконя смогла собраться и полностью перевернуть ход поединка.

После этого тура у "Десны" 36 очков и команда занимает третью позицию в турнирной таблице, у четвертой луганской "Зари" на один пункт меньше, но два матча в запасе. В свою очередь "Александрия" имеет в своем активе 26 баллов и расположилась на 7-м месте.