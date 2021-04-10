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Десна - ФК Александрия 4:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Разгромная победа в исполнении команды Рябоконя

Десна - ФК Александрия 4:1. Обзор матча и видео голов

ФК "Десна" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на своем поле разгромила "Александрию" со счетом 4:1. Счет в матче открыли подопечные Владимира Шарана, благодаря голу Ковальца. Но команда Александра Рябоконя смогла собраться и полностью перевернуть ход поединка.

После этого тура у "Десны" 36 очков и команда занимает третью позицию в турнирной таблице, у четвертой луганской "Зари" на один пункт меньше, но два матча в запасе. В свою очередь "Александрия" имеет в своем активе 26 баллов и расположилась на 7-м месте.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
"Десна" - ФК "Александрия" 4:1
Голы: Максим Имереков 33, Андрей Тотовицкий 54, Алексей Гуцуляк 78, Андрей Тотовицкий 90+2 - Кирилл Ковалец 29

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Дизайнер бутылок (Киев)
10.04.2021 в 22:00
Очень хорошо играла Десна!
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