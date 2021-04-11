Уверенное Динамо, победа Реала в Эль-Классико, поражение Сити. Главные новости за 10 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 10 апреля

Центральный матч 21-го тура УПЛ сыграли в Днепре, где местный СК принимал "Динамо". В первом тайме команда Йовичевича выстояла, а вот после перерыва киевляне смогли открыть счет - отличился Миколенко. Потом еще и Сидорчук удвоил преимущество. В конце концов, игра так и завершилась 2:0 в пользу "Динамо", что позволило киевлянам сохранить отрыв от горняков на уровне семи очков. "Шахтер" перед этим одолел "Мариуполь" 3:0. Дублем в поединке отметился Жуниор Мораес, еще один гол провел Соломон.

Черниговцы принимали "Александрию". Хозяева пропустили в середине первого тайма от Ковальца, но почти сразу Имереков забил ответный (да еще и пятой). А после перерыва "Десна" не просто доказала свое преимущество, а разгромила соперника. Дубль на счету Тотовицкого, еще один гол забил Гуцуляк. "Десна" опередила в турнирной таблице "Зарю", которой сегодня играть с "Ингульцом".

21-й тур состоялся и в Первой лиге. Харьковский "Металлист 1925" так и не нашел ключей к воротам "Альянса" - ничья 0:0. Как следствие, "Черноморец" и "Верес" получили возможность нарастить преимущество. Одесситы обыграли "Полесье" 2:1, при этом Коркишко реализовал победный пенальти на 90+2-й минуте, а "Верес" вырвал победу над "ВПК-Агро" - единственный гол в игре Гончаренко забил со штрафного на 90+5-й . Ровенчане лидируют, опережая "Черноморец" на одно очко, тот в свою очередь впереди "Металлиста 1925" на пять баллов.

Кроме того, "Агробизнес" не может победить в четвертом подряд матче - ничья с "Авангардом" 1: 1, "Волынь" одолела "Кристалл" 2:0, "Николаев" разбил "Горняк-Спорт" 3:0, а "Оболонь" была сильнее за "Ниву" из Тернополя - 2:1. Первую победу весной получило "Прикарпатье" - был обыгран "Кремень" 1:0.

Зинедин Зидан второй раз за сезон переиграл "Барселону". И хотя финальный свисток зафиксировал счет 2:1, преимущество сливочных выглядела абсолютно закономерным. Первый гол пяткой забил Бензема, удвоил преимущество с помощью рикошета Кроос. Лишь в середине второго тайма Мингеза сократил отставание, но спасти хотя бы ничью каталонцы не смогли. "Реал" таким образом возглавил турнирную таблицу, опередив "Атлетико" по дополнительным показателям. Впрочем, матрасники сегодня сыграют с "Бетисом".

Собственно, проиграть "Лидсу" - не так уж и страшно. Но "Сити" весь второй тайм играл в большинстве, нанес 29 ударов по воротам (соперник 2) и пропустил решающий гол на 90+1-й. Финальный свисток зафиксировал счет 1:2 в пользу гостей. Оба мяча провел Стюарт Даллас. Зинченко, к слову, отыграл весь матч. Драматичный финал имел поединок "Ливерпуля" и "Астон Виллы" - в нем Трент Александр-Арнольд забил победный для команды Клоппа мяч на 90+1-й, тоже 2: 1. "Ливерпуль" выиграл уже третий матч подряд и теперь занимает пятое место. "Челси" отошел от разгрома неделю назад и сам разбил "Кристал Пэлас" - 4:1.

Мюнхенцы второй раз в сезоне не смогли обыграть "Унион Берлин" - во второй раз матч завершился ничьей 1: 1. Ингвартсен сравнял счет на 86-й минуте. Поэтому "Лейпциг", который обыграл "Вердер" 0:1, сократил отставание до пяти очков. "Айнтрахт" и "Вольфсбург" устроили перестрелку, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу франкфуртцев. Они сократили отставание от волков, которые идут на третьем месте, до одного очка. "Боруссия" из Дортмунда обыграла на выезде "Штутгарт" 2:3, в шестом матче подряд не может забить Эрлинг Холанд, хотя на его счету снова результативная передача.