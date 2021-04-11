СМИ: Милевский уйдет из Миная после сезона

Нападающий "Миная" Артем Милевский не будет продолжать сотрудничество с клубом после окончания этого сезона. Об этом сообщает Спортивка.

Форвард не оправдал ожиданий и не приносит тех результатов, которые от него хотели увидеть. Закарпатцы поняли, что он им не сможет помочь. Несмотря на то, что этой зимой был заключен контракт на полтора года, "Минай" готов расстаться с ним уже в конце сезона.

Таким образом, клуб еще и разгрузит зарплатную ведомость. По неофициальным данным зарплата украинского форварда составляет 8-10 тыс евро в месяц. Ранее была информация, что Милевский получает в месяц 100 тыс грн.

В этом сезоне на счету Артема 227 минут в пяти матчах УПЛ, в которых он смог лишь записать в свой пассив желтую карточку. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего нападающего в 100 тыс евро.

Отметим, что последним клубом Милевского перед возвращением в УПЛ было "Динамо Брест". Его агент Александр Панков сообщал, что в Беларуси футболист зарабатывал меньше полумиллиона евро в год.