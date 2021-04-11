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Ассистент Шарана: Наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат
Неудачная игра
Футбол 1/Автор невідомий
Ассистент главного тренера "Александрии" Андрей Купцов прокомментировал разгромное выездное поражение своей команды от черниговской "Десны":
"Впечатление после такого поражения очень плохие. Мы сюда ехали брать очки и показать игру команды, которая пытается подняться в турнирной таблице.
Сама игра сложилась так, что наша команда сегодня проиграла с большим счетом. Мы уступили не по игре, а потому, что мастерство наших футболистов не такое, чтобы достигать нужного результата.
Мы готовились к игре и сопернику, и знали, что команда очень сильно играет при стандартных положениях, хорошо выходит из обороны в атаку. Ну а мы не реализовали свои моменты, хотя по самой игре где-то была инициатива у нашей команды, была инициатива и у Десны, но так сложилась игра, что наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат", - сказал Купцов.
Напомним, что главный тренер "горожан" Владимир Шаран отбывал дисквалификацию за удаление в матче предыдущего тура против "Динамо".
Это поражение стало третьим подряд для "Александрии". Сейчас команда занимает седьмое место в УПЛ, уступая третий "Десне" 10-ю очками.
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