  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ассистент Шарана: Наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассистент Шарана: Наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Неудачная игра

Ассистент Шарана: Наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат

Футбол 1/Автор невідомий

Новина українською

Ассистент главного тренера "Александрии" Андрей Купцов прокомментировал разгромное выездное поражение своей команды от черниговской "Десны":

"Впечатление после такого поражения очень плохие. Мы сюда ехали брать очки и показать игру команды, которая пытается подняться в турнирной таблице.

Сама игра сложилась так, что наша команда сегодня проиграла с большим счетом. Мы уступили не по игре, а потому, что мастерство наших футболистов не такое, чтобы достигать нужного результата.

Мы готовились к игре и сопернику, и знали, что команда очень сильно играет при стандартных положениях, хорошо выходит из обороны в атаку. Ну а мы не реализовали свои моменты, хотя по самой игре где-то была инициатива у нашей команды, была инициатива и у Десны, но так сложилась игра, что наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат", - сказал Купцов.

Напомним, что главный тренер "горожан" Владимир Шаран отбывал дисквалификацию за удаление в матче предыдущего тура против "Динамо".

Это поражение стало третьим подряд для "Александрии". Сейчас команда занимает седьмое место в УПЛ, уступая третий "Десне" 10-ю очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Купцов Десна (Чернигов) Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...