Ассистент Шарана: Наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат

Ассистент главного тренера "Александрии" Андрей Купцов прокомментировал разгромное выездное поражение своей команды от черниговской "Десны":

"Впечатление после такого поражения очень плохие. Мы сюда ехали брать очки и показать игру команды, которая пытается подняться в турнирной таблице.

Сама игра сложилась так, что наша команда сегодня проиграла с большим счетом. Мы уступили не по игре, а потому, что мастерство наших футболистов не такое, чтобы достигать нужного результата.

Мы готовились к игре и сопернику, и знали, что команда очень сильно играет при стандартных положениях, хорошо выходит из обороны в атаку. Ну а мы не реализовали свои моменты, хотя по самой игре где-то была инициатива у нашей команды, была инициатива и у Десны, но так сложилась игра, что наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат", - сказал Купцов.