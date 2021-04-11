Герой футбольного дня. Андрей Тотовицкий

Это далеко не первый дубль в его карьере. Однако для Андрея Тотовицкого теперь каждый гол особый, ведь он каждый раз обновляет личный сезонный рекорд результативности этого игрока. Ранее наибольше за один чемпионат Тотовицкий забивал пять голов. Наибольше за целый сезон – семь голов. Вчерашние же два гола стали для Андрея восьмым и девятым в сезоне. Соответственно, к 28-ми годам Андрей Тотовицкий достиг своего пика.

Но есть к чему стремиться и в дальнейшем. Он еще никогда не был лучшим бомбардиром чемпионата, а сегодня для этого есть возможности, ведь впереди Тотовицкого только Виктор Цыганков (на один гол больше). За всю свою карьеру Тотовицкий сыграл в еврокубках один-единственный матч, голов не забивал. Это еще один пробел, который хотелось бы заполнить амбициозному футболисту.

Второй свой гол и последний командный "Десны" Андрей Тотовицкий забил аккуратно перед финальным свистком виртуозным ударом пяткой. Получил при этом травму, что может быть неоправданной жертвой. Ведь без четвертого мяча черниговцы все равно взяли бы три очка. Но, вероятно, не взяли бы их, если бы Тотовицкий не забил на 54-й минуте. В первом тайме "Александрия" немного превосходила соперника, второй начала с надеждой и дальше давить на "Десну", но после пропущенного гола от Тотовицкого сломалась. Показательно, что после второго пропущенного александрийцы практически не имели моментов у чужих ворот.

Так или иначе, а Тотовицкий – один из тех, кто настойчиво ведет "Десну" ко второму в ее истории выступлению на международной арене. Не факт, что это будет Лига Европы, однако может даже полезнее будет поиграть в Лиге конференций. Будет больше шансов задержаться в турнире дольше одного-двух раундов.