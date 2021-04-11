Забарный может пропустить игру с Шахтером из-за диагностированого перелома носа

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик сломал нос защитнику "Динамо" Ильи Забарному во вчерашнем матче днепрян против киевлян. Форвард отмахнулся от защитника, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В Забарного пошла кровь из носа, даже пришлось менять футболку. Несмотря на это он продолжил игру. После матча в защитника был диагностирован перелом носа. Дополнительное обследование показало, что футболист сможет выздороветь без операционного вмешательства.

Отметим, что для Ильи этот матч стал 30-м в футболке киевлян.

Этот момент произошел при счете 1:0 в пользу "Динамо". После удаления Довбика "бело-синие" в большинстве смогли удвоить свое преимущество и довести матч до победы.

Сейчас киевляне продолжают сохранять семиочковое преимущество над "Шахтером", лидируя в УПЛ. В следующем туре, 17-го апреля, "горняки" встретятся в очном противостоянии на НСК "Олимпийский".