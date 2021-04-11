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Миколенко: Наша задача - выиграть пять матчей из пяти

Премьер-лига
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Финальный отрезок самый важный

Миколенко: Наша задача - выиграть пять матчей из пяти

Динамо/Автор невідомий

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Левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу команды над "Днепр-1" со счетом 2:1:

- Чего не хватило в первом тайме?

- Во-первых, соперник был очень сложный. Они после зимней паузы хорошо выглядели, только мы их выиграли. Непросто складывался первый тайм, в начале второго мы еще немного прибавили, забили гол. После удаления второй гол решил исход матча.

- Твой гол - наигранная комбинация?

- Сидорчук из-за пределов штрафной забил, а я уже в штрафной находился очень близко к воротам. Там, наверное, сложнее не попасть, чем попасть. В том эпизоде защитник ошибся.

- Это ситуативно было?

- Да, я забежал перед угловым и Сидорчук спросил, иду ли я в оборону или атаку, и я побежал. Получилось, что не зря.

- После матча вы долго не выходили из раздевалки, был разговор с Мистером?

- Нет, все пошли в душ и стали созваниваться с родными.

- Впереди осталось пять туров - какие перспективы на чемпионство?

- Наша задача - выиграть пять матчей из пяти. Каждый поединок, как финал", - сказал Виталий.

Вчерашний гол был для Миколенко первым в 29-ти играх этого сезона. Также в его активе еще четыре ассиста.

В "Динамо" впереди осталось пять матчей в УПЛ: против "Шахтера", "Ингульца", "Ворсклы", "Мариуполя" и "Колоса". Также подопечных Луческу еще ожидает полуфинальный поединок Кубка Украины против "Агробизнеса".

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко Днепр-1
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Источник:
Динамо Киев

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