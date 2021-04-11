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Бущан провел 25-й сухой матч в УПЛ

Премьер-лига
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В этом сезоне Георгий лучший

Бущан провел 25-й сухой матч в УПЛ

Фото - UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

В матче против “Днепра-1" голкипер "Динамо" Георгий Бущан провел свой 25-й сухой матч в УПЛ. За всю историю соревнования это 29-й показатель среди вратарей.

Если принимать во внимание текущий сезон, то голкипер 10 раз сыграл "на ноль" в 19 встречах чемпионата, что является самым крупным результатом. В его пассиве 10 пропущенных голов - самый низкий показатель в лиге среди вратарей, которые провели хотя бы 10 поединков.

Всего в составе "Динамо" на его счету 80 матчей во всех турнирах. 34 раза он оставлял свои ворота сухими, а также пропустил 68 мячей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока Национальной сборной Украины в четыре млн евро.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев

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