Ворскла - Львов 2:1. Победить за 300 секунд

Первого ноября 2020-го года списанный всеми ФК "Львов" добыл свою первую победу в этом сезоне. В тот день подопечные Виталия Шумского минимально обыграли "Ворсклу" на своей арене, а главным героем матча стал юный голкипер Орест Костик. На его счету несколько классных сейвов и в качестве вишенки на торте - отбитый пенальти. На 90+7 минуте. Но с тех пор изменилось многое. Шумский покинул "Львов", на его место был приглашен Анатолий Бессмертный, с которым результаты стали уж слишком рок-н-рольными. В послужном списке специалиста есть два разгромных поражения "Заре" и "Днепру-1", а также победа в матче против "Шахтера". Предсказать что-то сегодня было достаточно сложно.

Юрий Максимов продолжает менять структуру игры своего коллектива. Большую часть нынешней кампании Полтава наблюдала, как её главная команда играет по схеме 3-5-2, но сейчас гораздо чаще "Ворскла" начинает матчи с расстановкой 4-4-2. Юрию Вильевичу не хватает центрбеков, а теперешняя форма Альюна вынуждает наставника оставлять его на скамейке запасных. Сегодня Максимов сделал ставку на ромб в центре поле - под нападающим вышел Ибрахим Кане, а за опорную зону в одиночку отвечал Скляр. Интересно, что Тилль и Пердута смогли восстановиться к матчу воскресенья. Вдруг, кто не в курсе - оба получили травмы неделю назад, когда "Ворскла" проиграла "Шахтеру". Но их раны заживают очень быстро.

Газон сегодня оставлял желать лучшего. Полтавская "Ворскла" четвертую встречу подряд играет на своей арене, что не может не сказываться на качестве поля. Подтвердить это может фулбек Якубу, который получил мяч в своей штрафной, но ударился об газон, упал на ровном месте и подарил круглого сопернику. Пришлось фолить - пенальти и желтая карточка. Да, вы правильно провели параллель с моментом в матче Украина - Финляндия, когда в подобном стиле привез 11-метровый Виталий Миколенко. Но есть два отличия. Первое, футболист ворсклян не был удален, хотя и мог увидеть карточку другого цвета. Второе отличие, Якубу стал героем эпизода, ведь не нарушь он в штрафной, соперник мог счет открыть. А пенальти Тавареш реализовать не смог. Пижонская манера короткого разбега не впечатлила Ризныка и голкипер полтавчан справился с ударом.

И до, и после нереализованного пенальти, гости смотрелись лучше. Видна была тренерская рука Анатолия Бессмертного, который классно подготовил свою команду. Как минимум дважды они обязаны были выходить вперед, но Ныч и все тот же Тавареш не смогли пробить молодого Дмитрия Ризныка, который проводил свой лучший матч в этом году. Атака "Ворсклы" напомнила о своем существовании лишь на 44-й минуте - опасно бил Степанюк, но Ильющенков был на месте и перевел мяч на угловой. Да, несколько слов о голкипере "Львова". После провала в Днепре, Бессмертный решил оставить Костика на скамейке запасных, выпустив с первых минут Ильющенков. Для Ильи это первая игра с середины 2019-го года. Вот такой интересный факт.

Во втором тайме все кардинально поменялось. Куда-то пропал тот симпатичный "лев", который по всем параметрам, кроме вратарских сейвов, превосходил Полтаву. Исчезли бесследно медленные сонные мухи в футболках "Ворсклы", а на их месте появились быстрые и уверенные в себе игроки. Видно, что Юрий Максимов с пользой провел 15 минут в раздевалке. Уж не знаем, бил ли он своих игроков (шутка) или просто правильно поговорил, но "зелено-белые" стали играть гораздо быстрее. Также очень помог выход Альюна и изменение тактической формации на привычные 3-5-2. Отсюда и два гола в течение пяти минут тайма. Сначала Кане оказался самым проворным в штрафной и после отскока точно пробил в ближний угол Ильющенков. После этого все тот же Кане нашел дальней передачей Кулача, который выбежал на свидание с вратарем и сумел нанести точный удар. Десятый гол Владислава в нынешней кампании, который позволил ему догнать в гонке бомбардиров Виктора Цыганкова.

"Львов" исчез с радаров и на протяжении 15-ти минут второго тайма не подавал признаков жизни. Начало казаться, что тактическая перестановка от Юрия Максимова, переход на игру в три центральных защитника, не позволит сопернику вернуть интригу в сегодняшний матч, но на помощь пришел стандарт. После подачи углового на дальней штанге оказался Довгий, который без труда точно пробил головой. Гол на совести Ризныка, который уж очень неуверенно сыграл на выходе. Берем назад свои слова - все-таки не лучший матч Дмитрия в этом году. Однако на большее гостей сегодня не хватило.

Так и хочется сказать: "забей Алваро пенальти в начале матча, какой была бы игра". К сожалению, история не терпит сослагательных наклонений. Из-за своей неточности, Тавареш перестал быть товарищем Анатолию Бессмертному. По крайней мере, до конца сегодняшнего дня. Если говорить в целом, то гости наиграли на ничью (минимум), но провальный старт второго тайма не позволил им разжиться хотя бы одним очком.

С "Ворсклой" все сложнее. Команда неплохо перестроилась после перерыва, однако, что они делали в первом тайме для нас остается загадкой. С такой игрой никакой борьбы за бронзу быть не может. Тут нужно думать, как бы не упасть ниже шестой строчки.

Фото - УПЛ

Ворскла - ФК Львов 2:1

Голы: Ибрахим Кане 48, Владислав Кулач 50 - Алексей Довгий 72

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Пап-Альюн Ндиайе 46), Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Ибрахим Кане (Артем Челядин 82)

ФК Львов: Александр Ильющенков, Иван Брикнер (Алексей Довгий 61), Алваро Тавареш (Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 61), Назарий Ныч, Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Иван Лобай 82), Максим Грисьо (Рафаэль Сабино 82), Дмитрий Семенив (Артур Ременяк 67)

Предупреждения: Наджиб Якубу 14, Ибрахим Кане 32 - Энес Махмутович 8, Фране Чирьяк 27, Максим Грисьо 27

Нереализованный пенальти: Алваро Тавареш 15