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Гол из офсайда, желтая вместо красной. Судейские ошибки матча Ворскла - Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Львов 2:1. Судейский анализ матча

Гол из офсайда, желтая вместо красной. Судейские ошибки матча Ворскла - Львов

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам матча "Ворскла" - "Львов" (2:1) возник резонансное вопрос, правильно ли Николай Балакин разобрался в ситуации на 13-й минуте. Речь не о пенальти, - он назначен справедливо, - речь о цвете карточки, которой был наказан Якубу.

Защитник "Ворсклы" перед своей штрафной потерял мяч, Максим Грисьо получил возможность забить гол, поэтому Якубу не оставалось ничего другого, кроме как фолить в штрафной площади. Наджееб это и сделал. Но пытался ли сыграть в мяч?

Уже не существует так называемого "двойного наказания", то есть назначения пенальти и удаления. Исключением являются лишь ситуации, когда игрок фолит в своей штрафной без попытки сыграть в мяч. О такой ситуации и говорит судейский эксперт Мирослав Ступар.

- Желтую карточку нельзя признать здесь справедливым наказанием. Одиннадцатиметровый – безоговорочный, но Якубу очевидно препятствовал голевой возможности, сознательно срывая выход один на один. Попытка сыграть в мяч? Мяч уже был на два метра впереди Якубу, поэтому здесь было как раз стремление не дать сопернику забить гол, а не сыграть в мяч. Поэтому это пенальти и красная карточка, Балакин ошибся, - сказал судейский эксперт.

Также Мирослав Иванович отметил не слишком профессиональную работу ассистента Дашко. Безосновательно сорвал перспективный выход Ныча на ворота на 39-й минуте, на 79-й минуте сорвал опасную атаку "Ворсклы". Ну и первый гол полтавчан забит с активным положением "вне игры" у Кулача, который при ударе Кане стоял перед голкипером и мешал обзору.

Констатируем две грубые ошибки бригады арбитров.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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