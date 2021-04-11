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Ворскла - ФК Львов 2:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Максимова сделали результат за две минуты
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома обыграла "Львов" со счетом 2:1. Хозяева поля открыли счет на 48-й минуте, благодаря голу Кане. А спустя 2 минуты Кулач удвоил преимущество полтавчан. Опорный полузащитник львовян Довгий отыграл один мяч, но этого было недостаточно для взятия очков.
После этого тура команда Юрия Максимова имеет в своем активе 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у подопечных Анатолия Бессмертного 15 баллов и "Львов" располагается на 12-й позиции.
Голы: Ибрахим Кане 48, Владислав Кулач 50 - Алексей Довгий 72
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Пап-Альюн Ндиайе 46), Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Ибрахим Кане (Артем Челядин 82)
ФК Львов: Александр Ильющенков, Иван Брикнер (Алексей Довгий 61), Алваро Тавареш (Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 61), Назарий Ныч, Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Иван Лобай 82), Максим Грисьо (Рафаэль Сабино 82), Дмитрий Семенив (Артур Ременяк 67)
Предупреждения: Наджиб Якубу 14, Ибрахим Кане 32 - Энес Махмутович 8, Фране Чирьяк 27, Максим Грисьо 27
Нереализованный пенальти: Алваро Тавареш 15
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