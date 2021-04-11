Ворскла - ФК Львов 2:1. Обзор матча и видео голов

В матче 21-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома обыграла "Львов" со счетом 2:1. Хозяева поля открыли счет на 48-й минуте, благодаря голу Кане. А спустя 2 минуты Кулач удвоил преимущество полтавчан. Опорный полузащитник львовян Довгий отыграл один мяч, но этого было недостаточно для взятия очков.

После этого тура команда Юрия Максимова имеет в своем активе 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у подопечных Анатолия Бессмертного 15 баллов и "Львов" располагается на 12-й позиции.