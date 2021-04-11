Заря - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 21-го тура УПЛ команда Виктора Скрипника одержала уверенную домашнюю победу над подопечными Сергея Лавриненко. В составе луганчан голами отметились Юрченко и Рейс. "Заря" продолжает идти в тройке лучших чемпионата Украины, имея при этом матч в запасе. "Ингулец" же занимает 10 позицию в турнирной таблице с 19 очками.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

"Заря" - "Ингулец" 2:0

Голы: Владлен Юрченко 51, Жуниор Рейс 66

"Заря": Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 82), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Сергей Гринь 90), Виталий Вернидуб (Егор Назарина 71), Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Максим Лунёв 71), Артём Громов (Даниил Алефиренко 90), Владлен Юрченко

"Ингулец": Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Артём Щедрый 70), Александр Козак (Денис Янаков 78), Илья Коваленко (Ника Ситчинава 70), Игорь Чайковский, Александр Кучеренко, Михаил Плохотнюк (Илья Шевцов 70), Михаил Шишка, Денис Балан, Николай Квасный

Предупреждения: Артём Громов 16, Владислав Кабаев 45, Александр Гладкий 55 - Игорь Чайковский 23, Михаил Шишка 62, Денис Балан 63