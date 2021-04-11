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Матч против Динамо стал юбилейным для Цурикова и Ди Франко в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Для Андрея 150-м, для Франциско - 100-м

Матч против Динамо стал юбилейным для Цурикова и Ди Франко в УПЛ

СК "Днепр-1"

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома проиграл киевскому "Динамо" со счетом 0:2.

Этот поединок стал юбилейным для двух игроков днепрян. Защитник Андрей Цуриков провел свою 150 игру в рамках УПЛ: 35 в составе запорожского "Металлурга", 15 в футболке ужгородской "Говерлы", 71 за "Александрию" и 23 за "Днепр-1".

В свою очередь для хавбека Франциско Ди Франко данный матч стал 100-м в украинской национальной первшости. Аргентинец провел 71 поединок за львовские "Карпаты" и 29 игр за "Днепр-1".

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В статье: Андрей Цуриков Динамо (Киев) СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
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Источник:
СК "Днепр-1"

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