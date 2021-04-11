  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шершун: Шевчук спросил Тайсона, тот ответил что уезжает домой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шершун: Шевчук спросил Тайсона, тот ответил что уезжает домой

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец хочет на родину

Шершун: Шевчук спросил Тайсона, тот ответил что уезжает домой

Фото - ФК Шахтер

Новина українською

Экс-защитник "Днепра" и сборной Украины Богдан Шершун рассказал о диалоге бывшего игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука и действующего хавбека "горняков" Тайсона.

– Мы уже знаем, что Тайсон собирает чемоданы и едет домой.

– Ты видел сегодня Тайсона в Киеве.

– Да, я гулял с Шевчуком, он играл с Тайсоном в "Шахтере". Слава кричал: "Брат, брат, все – домой?" Там большая семья, видно, что собирается. Говорит, что да, все уже, уезжает, – сказал Шершун.

Вчера, была информация, что руководство "горняков" уже не ведет переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с бразильцем. Ранее, сообщалось, что мать Тайсона подтвердила подписание контракта с "Интернасьоналем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Богдан Шершун Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...