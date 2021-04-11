Шершун: Шевчук спросил Тайсона, тот ответил что уезжает домой

Экс-защитник "Днепра" и сборной Украины Богдан Шершун рассказал о диалоге бывшего игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука и действующего хавбека "горняков" Тайсона.

– Мы уже знаем, что Тайсон собирает чемоданы и едет домой.

– Ты видел сегодня Тайсона в Киеве.

– Да, я гулял с Шевчуком, он играл с Тайсоном в "Шахтере". Слава кричал: "Брат, брат, все – домой?" Там большая семья, видно, что собирается. Говорит, что да, все уже, уезжает, – сказал Шершун.