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Шершун: Шевчук спросил Тайсона, тот ответил что уезжает домой
Бразилец хочет на родину
Фото - ФК Шахтер
Экс-защитник "Днепра" и сборной Украины Богдан Шершун рассказал о диалоге бывшего игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука и действующего хавбека "горняков" Тайсона.
– Мы уже знаем, что Тайсон собирает чемоданы и едет домой.
– Ты видел сегодня Тайсона в Киеве.
– Да, я гулял с Шевчуком, он играл с Тайсоном в "Шахтере". Слава кричал: "Брат, брат, все – домой?" Там большая семья, видно, что собирается. Говорит, что да, все уже, уезжает, – сказал Шершун.
Вчера, была информация, что
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