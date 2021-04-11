Поменялись местами. Рух - Минай 2:0

Тренерский штаб Николая Цымбала на второй для себя матч во главе "Миная" решил не делать никаких изменений по сравнению с первым: те же 4-1-4-1 с Милевским в запасе. Коуч "Руха" Иван Федык себе не изменил и новые фамилии в стартовый протокол включил: Кухарук вытеснил из старта в середине поля Карасюка, Белый в центре обороны - Зеца, а Борячук на фланге полузащиты - Климчука.

"Рух" очень активно начал поединок, словно доказывая, что неудачи на старте 2021 года связаны с тяжёлым календарём, а против соперников попроще львовяне способны играть с позиции силы. Хозяева держали хорошую интенсивность с прессингом и обострениями. Больше всего запомнился удар головой Мартынюка после подачи углового - чуть мимо.

"Минай", когда наконец-то включился в игру, добавил надёжности в обороне, перекрыв проблемные зоны, и возможностей для обострения у "Руха" стало намного меньше. Но защита в принципе не была проблемным местом закарпатцев. Вопросы всегда возникали по поводу нападения, а там опять были подходы к чужим воротам с непониманием, как завершать. Показательный момент - контратака правым краем, когда у Кожанова было время и зона либо сместиться и завершить самому, либо отдать передачу на кого-то из набегавших партнёров, ну или хотя бы с тридцати метров запустить в сторону ворот. На деле же опытный хавбек затянул до того, что отдавал пас на Сакива, который уже успел добежать до офсайда.

Но всё это происходило в первой четверти поединка. В остальное до перерыва время сценарий был один: "Рух" держал мяч, "Минай" играл от обороны и ничего не создавал впереди.

Как и в игре с "Мариуполем", минайцы прибавили после перерыва и наконец-то стали что-то создавать впереди. Первый удар в створ - Нуриев с дальнего штрафного благодаря рикошету направил снаряд под перекладину, но Бандура парировал. Второй и третий - Шиндер головой после углового и издалека бил, однако для голкипера львовян эти выстрелы проблемой не стали. "Рух" ответил своим шансом: Кухарук здорово прострелил справа, но Кондраков не завершил.

В анонсе я писал, что гол сегодня придёт либо после индивидуальных действий, либо после стандарта. Оказалось ещё проще: удачный рикошет на ногу Кухаруку и дальний удар того за шиворот Поповичу позволили "Руху" открыть счёт. Удар был шикарнющий. В этом эпизоде в пользу хозяев совпало всё.

Гостям нужно было чем-то отвечать, и первым ответил тренерский штаб, выпустив весь атакующий актив: Ахмедзаде, Милевского и Огбоннаю. Но проблема в том, что игроки "Миная" были просто без понятия, как доставлять мяч в чужую штрафную. Однажды Ахмедзаде получил неплохую передачу на левом крае штрафном и пробил мимо правой "шестёрки". Вот и всё.

Интриги на последние минуты не получилось. "Рух" нашёл ещё один свой шанс впереди и забил-таки со стандарта. Бойчук в штрафной "Миная" нашёл ногу Сакива, который не успел поставить её в статичное положение на газон, а Кондраков очень хладнокровно реализовал 11-метровый.

"Рух" наиграл на вторую победу в 2021-м. Пускай не без удачи она пришла, но полностью заслуженная. "Минай" сегодня на победу не настраивался, а только на ничью. Остался ни с чем.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Рух - ФК Минай 2:0

Гол: Андрей Кухарук 66, Даниил Кондраков 83 (пен.)

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук (Юрий Климчук 46), Андрей Кухарук (Роман Карасюк 87)

ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Александр Петрусенко, Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Угочукву Огбонная 78), Василий Пыняшко (Рустам Ахмедзаде 62), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Артем Милевский 78), Мислав Матич, Максим Лопырёнок (Сиака Багайоко 23)

Предупреждения: Валерий Федорчук 38, Даниил Кондраков 56 - Антон Шиндер 41, Сиака Багайоко 61, Артем Милевский 90+2, Сиака Багайоко 90+3

Удаление: Сиака Багайоко 90+3