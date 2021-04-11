Максимов: В перерыве поговорили с игроками на повышенных тонах - так играть нельзя

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги победы над "Львовом" в матче 21-го тура УПЛ.

"Первый тайм мы провалили, потому что вышли, не понимая, во что мы хотим играть. В перерыве поговорили на повышенных тонах, потому что так играть нельзя. Хорошо, что Дима Ризнык потянул пенальти, а так могли проигрывать после первого тайма со счетом 0:2 или 0:3. Я так понял, что футболистов нужно было взбодрить сразу.

На второй тайм вышли и немножко добавили. Забили два гола, но все равно концовка мне не понравилась – хладнокровия не хватает. Другие команды сохраняли бы мяч и играли бы через заднюю линию. Мы пропустили мяч и начался мандраж, какие-то решения непонятные. Вторым таймом доволен", - рассказал наставник полтавчан.