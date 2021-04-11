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Максимов: В перерыве поговорили с игроками на повышенных тонах - так играть нельзя
Наставник полтавчан прокомментировал победу над львовской командой
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги
"Первый тайм мы провалили, потому что вышли, не понимая, во что мы хотим играть. В перерыве поговорили на повышенных тонах, потому что так играть нельзя. Хорошо, что Дима Ризнык потянул пенальти, а так могли проигрывать после первого тайма со счетом 0:2 или 0:3. Я так понял, что футболистов нужно было взбодрить сразу.
На второй тайм вышли и немножко добавили. Забили два гола, но все равно концовка мне не понравилась – хладнокровия не хватает. Другие команды сохраняли бы мяч и играли бы через заднюю линию. Мы пропустили мяч и начался мандраж, какие-то решения непонятные. Вторым таймом доволен", - рассказал наставник полтавчан.
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