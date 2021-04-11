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Цымбал: Ехали во Львов, чтобы не проиграть. На Милевского рассчитываем

Премьер-лига
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Наставник "Миная" подвел итоги поражения от львовян

Цымбал: Ехали во Львов, чтобы не проиграть. На Милевского рассчитываем

ФК "Минай" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал поражение от "Руха" в матче 21-го тура УПЛ.

– Мы ехали сюда, чтобы не проиграть. Рассчитывали на победу. У нас был план на игру. Мы планировали в среднем блоке быстрый отбор мяча и быстрый переход из обороны в атаку. Пользуясь тем, что крайние защитники "Руха" высоко поднимаются, есть хороший способ создать момент. Предпосылки к этому были, но, к сожалению, когда мяч доставлялся в финальную треть, нам не хватало индивидуального мастерства, чтобы забить гол или даже отдать точную передачу.

– Вы выражали претензии к арбитражу во время игры. Чем были недовольны?

– Это были эмоции во время игры. Судейство не хочу комментировать. Судьи ошибаются, как и футболисты. Считаю, что предвзятого судейства не было. Были ошибки, но они не повлияли на ход игры.

– Милевский сыграл немного больше 10 минут. Какой вы видите роль Артема в команде на сегодняшний день?

– Футболиста. Что касается Артема, то 90 минут ему тяжело находиться на футбольном поле при наших тактических задачах. Где есть быстрый переход, отбор, где нужно возвращаться, вперед бежать. Он больше для позиционных атак, но у нас сегодня был немного другой план на игру. Мы на Артема рассчитываем, как на полноценного футболиста "Миная".

– Севидов помогал вам в подготовке к игре? Как вам работается вместе?

– Да, он находится в Закарпатье, мы общаемся. Работаем в структуре одного клуба. Я советуюсь с ним по тем или иным моментам, но решение принимаю я, – рассказал Цымбал.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
Tribuna.com

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