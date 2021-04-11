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Паст: Десна настроена решительно и постарается взойти на пьедестал почета УПЛ
Вратарь "северян" подвел итоги победы над "горожанами"
Голкипер черниговской "Десны" Евгений Паст прокомментировал
"Если откровенно, то не люблю находиться на скамейке запасных, сильно переживаю. Не обошлось без волнений и в поединке с "Александрией". Ведь первыми пропустили, а когда вышли вперед - 2:1, то гости сумели взвинтить темп и минут десять приходилось тяжеловато. Но ребята вытерпели, все обошлось и, на мой взгляд, мы наиграли на победу.
Чем объяснить, что наши поединки с "горожанами" всегда проходят бескомпромиссно и результативно? Стечением обстоятельств. Вчера вот добились желаемого благодаря правильной тактике, да и с реализацией - преуспели. Голы получились красивые.
Конечно, желательно, чтобы у "Десны" на финишной прямой не возникло кадровых проблем. Пока что только восстанавливается после травмы Филипп Будковский да и в матче с "Александрией" не избежал повреждения Андрей Тотовицкий. Это ключевые исполнители и надеемся на их скорое возвращение в строй. Mы настроены решительно и постараемся взойти на пьедестал почета", - рассказал Паст.
Напомним, в матче 18-го тура против донецкого "Шахтера" Паст травмировал голеностоп и пропускал два матча. Во вчерашнем поединке против команды Владимира Шарана Евгений уже был на скамейке запасных "Десны".
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