Паст: Десна настроена решительно и постарается взойти на пьедестал почета УПЛ

Голкипер черниговской "Десны" Евгений Паст прокомментировал разгромную победу своей команды над "Александрией" в матче 21-го тура УПЛ.

"Если откровенно, то не люблю находиться на скамейке запасных, сильно переживаю. Не обошлось без волнений и в поединке с "Александрией". Ведь первыми пропустили, а когда вышли вперед - 2:1, то гости сумели взвинтить темп и минут десять приходилось тяжеловато. Но ребята вытерпели, все обошлось и, на мой взгляд, мы наиграли на победу.

Чем объяснить, что наши поединки с "горожанами" всегда проходят бескомпромиссно и результативно? Стечением обстоятельств. Вчера вот добились желаемого благодаря правильной тактике, да и с реализацией - преуспели. Голы получились красивые.

Конечно, желательно, чтобы у "Десны" на финишной прямой не возникло кадровых проблем. Пока что только восстанавливается после травмы Филипп Будковский да и в матче с "Александрией" не избежал повреждения Андрей Тотовицкий. Это ключевые исполнители и надеемся на их скорое возвращение в строй. Mы настроены решительно и постараемся взойти на пьедестал почета", - рассказал Паст.