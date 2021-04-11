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Паст: Десна настроена решительно и постарается взойти на пьедестал почета УПЛ

Премьер-лига
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Вратарь "северян" подвел итоги победы над "горожанами"

Паст: Десна настроена решительно и постарается взойти на пьедестал почета УПЛ

Новина українською

Голкипер черниговской "Десны" Евгений Паст прокомментировал разгромную победу своей команды над "Александрией" в матче 21-го тура УПЛ.

"Если откровенно, то не люблю находиться на скамейке запасных, сильно переживаю. Не обошлось без волнений и в поединке с "Александрией". Ведь первыми пропустили, а когда вышли вперед - 2:1, то гости сумели взвинтить темп и минут десять приходилось тяжеловато. Но ребята вытерпели, все обошлось и, на мой взгляд, мы наиграли на победу.

Чем объяснить, что наши поединки с "горожанами" всегда проходят бескомпромиссно и результативно? Стечением обстоятельств. Вчера вот добились желаемого благодаря правильной тактике, да и с реализацией - преуспели. Голы получились красивые.

Конечно, желательно, чтобы у "Десны" на финишной прямой не возникло кадровых проблем. Пока что только восстанавливается после травмы Филипп Будковский да и в матче с "Александрией" не избежал повреждения Андрей Тотовицкий. Это ключевые исполнители и надеемся на их скорое возвращение в строй. Mы настроены решительно и постараемся взойти на пьедестал почета", - рассказал Паст.

Напомним, в матче 18-го тура против донецкого "Шахтера" Паст травмировал голеностоп и пропускал два матча. Во вчерашнем поединке против команды Владимира Шарана Евгений уже был на скамейке запасных "Десны".

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В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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