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Федык: Думаю, все основные матчи у нас еще впереди

Премьер-лига
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Тренер ФК "Рух" дал комментарий после игры с "Минаем"

Федык: Думаю, все основные матчи у нас еще впереди

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Главный тренер ФК "Рух" Иван Федик поделился своими впечатлениями после победы над "Минаем" (2: 0):

"Перед игрой у нас был психологически трудный период. До этого мы играли со всей верхушкой Премьер-лиги и не набрали очков, которые нам хотелось. Сегодня было трудно в том плане, что обязательно нужно было побеждать. Но сомнений в меня не было, что мы получим положительный результат. Для нас не только победы важны. все очки важны, в том числе и те, что полученные в ничейных матчах. Тем более, когда ты борешься, чтобы сохранить прописку. Думаю, все основные матчи у нас еще впереди. "

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В статье: Рух Минай Иван Федык
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Источник:
ФК Рух

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